Si amplia la rete di distribuzione del Giornale di Sicilia, il quotidiano nelle aree di servizio Eni-Giuliano

Si amplia la rete dei canali di distribuzione del Giornale di Sicilia. Il gruppo editoriale Ses ha infatti definito un accordo con il gruppo di distributori di carburante Eni-Giuliano che permetterà di acquistare il quotidiano nella maggior parte dei casi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nelle arterie nevralgiche che collegano Palermo e l'hinterland alla rete autostradale, alla statale 113, allo scorrimento veloce Palermo-Agrigento.

Un'iniziativa che dà la possibilità ai lettori di avere a portata di mano lo storico quotidiano che offre un'informazione sempre più al passo con i tempi facendo una semplice sosta per fare benzina o per prendere un caffè nelle aree di servizio Eni-Giuliano, un punto di riferimento per chi viaggia. Una presenza, quindi, sempre più capillare nel rispetto delle tradizionali edicole lontane da questi nuovi punti vendita.

Le aree di servizio dove si potrà acquistare il Giornale di Sicilia sono le seguenti: Bar e Bistrot Statale 121 ss 121 km 250 direzione Misilmeri; Bar e Bistrot Viale 162 viale Regione Siciliana 4006 ang. VF 12 Palermo; Bar Torre Bonagia 2 viale Regione Siciliana 3290 Sud Est direzione Trapani; Helen Bistrot Bar e Lounge via Lanza di Scalea 2353 Palermo; He.Ro Srl via Monsignor Siino Capaci (tutti i giorni dalle 6 alle 22); Eni Caffè (GpS.R.L.) viale Regione Siciliana Nord-Ovest 5398 Palermo (tutti i giorni dalle 6 alle 20); Bonagia viale dell'Ermellino Palermo.