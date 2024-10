La sinfonia di Mahler aprirà a Palermo la Stagione dell’Orchestra sinfonica siciliana

Il concerto di apertura sarà diretto da Hartmut Haenchen con la partecipazione del contralto Anke Vondung. Le due anteprime hanno per protagonisti il violoncellista e compositore palermitano Giovanni Sollima (25 e 26 ottobre) impegnato tra l’altro nel Concerto n. 2 di Franz Joseph Haydn e nei suoi Folktales in prima a Palermo. Quindi salirà sul palcoscenico, sempre come direttore e solista, il pianista Alexander Lonquich (2 e 3 novembre) impegnato nel Concerto n. 27 Kv595 di Mozart e nella Sinfonia n. 2 op. 73 di Brahms.

Per la commissaria straordinaria della Foss, Margherita Rizza, «la Stagione fa tesoro dei successi musicali estivi in diverse località di Sicilia, dell’entusiasmo del pubblico per il concerto inaugurale di Belliniana-Omaggio al Cigno di Catania e guarda con ottimismo all’imminente Settimana di Musica Sacra di Monreale. Presenze e incassi mirano a essere il doppio del 2023, superando i 500mila euro».

Il consulente per la programmazione Giuseppe Cuccia, nel ringraziare Dario Oliveri, che l’ha preceduta, sottolinea “rarità e progetti artistici riguardanti, ad esempio, paesi musicalmente interessanti come l’Armenia, l’Ungheria, la Spagna. E poi tre appuntamenti con la voce: un omaggio a Puccini nel centenario della morte, con pagine sinfoniche, arie e duetti diretti da Andrea Licata; la Passione secondo Giovanni di Bach diretta da Lothar Koenigs per Pasqua e una rarità come Jone, opera del compositore palermitano ottocentesco Errico Petrella, oggi purtroppo dimenticato».