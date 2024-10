Inaugurata la sede Chs a Palermo, Midiri: «Importante creare prospettive di futuro per i nostri ragazzi»

«Oggi si realizza un altro tassello di una strategia messa in atto da qualche mese e finalizzata a creare prospettive di futuro per i nostri ragazzi». Lo dice Massimo Midiri (nella foto), rettore dell’Università di Palermo, a margine della dell’inaugurazione della sede di Palermo della sede Chs-Competence Hub Stem.

«All’inizio del mio mandato ho ritenuto importante far passare il messaggio che l’Università fosse fondamentale per trovare un lavoro qualificato e altamente professionalizzante - continua il rettore -, oggi creiamo le prospettive di una collaborazione reale con Smartengineering raccogliendo le migliori professionalità che provengono dal mondo dell’ingegneria e delle tecnologie più avanzate, dandogli modo di lavorare a casa. Dobbiamo affrontare il tema della fuga di cervelli, che sta diventando una piaga davvero importante nella nostra ragione: è stato calcolato che nel 2050 saranno andati via più di 4 milioni di ragazzi e se non facciamo queste operazioni sistematiche estendendole a tutte le discipline, come ad esempio l’intelligenza artificiale, perderemo il capitale umano e i nostri ragazzi creeranno posti di lavoro in altre realtà. La presenza delle imprese ci sta facendo modificare piano piano i contenuti della nostra offerta formativa».