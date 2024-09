Martin Scorsese a Ustica per il suo docufilm sui naufragi dell’antichità

Ustica, tra cielo e mare, ginestre e hibiscus, appassionati di diving e gatti variopinti, è da qualche giorno anche isola ideale per riprese marine dal taglio cinematografico firmate niente meno che da Martin Scorsese, sbarcato giovedì sera con la sua troupe e accompagnato dalla figlia Francesca, nota al pubblico di Sky Atlantic e HBO per aver partecipato alla miniserie televisiva di Luca Guadagnino We are who we are.

Il famoso regista americano di origine siciliana è infatti giunto sull’isola per girare una parte del docufilm sui naufragi dell'antichità. Si tratta di un lavoro basato su un progetto dell’archeologa subacquea Lisa Briggs, docente e ricercatrice dell'Università di Cranfield in Inghilterra, coprodotto dall’assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana, da Sikelia Productions che fa capo allo stesso Scorsese, da Sunk Costs Producions, Chad A. Verdi e LBI Entertainment.Martin Scorsese, che ha lasciato Ustica oggi intorno alle 13.00 su una imbarcazione alla volta di Palermo, ha soggiornato nella raffinata villa eco-friendly, unica nel suo genere a Ustica, in contrada Tramontana, progettata dagli architetti Aldo e Laura Li Bianchi. Una residenza dotata di ogni confort con arredamenti su misura, piscina interamente ricoperta in pietra lavica e vista mozzafiato. Tra i servizi richiesti da Scorsese non poteva mancare lo chef esperto di manicaretti made in Sicily, Matteo Cannizzaro, originario di Bolognetta, dall’inglese fluente grazie ai molti anni di lavoro trascorsi a Londra.