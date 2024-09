Giornalismo, Schifani premia i 10 vincitori della seconda edizione «Po Fesr, l'Europa si racconta»

Dieci i vincitori della seconda edizione, rivolta agli autori di articoli, reportage e servizi sull’utilizzo dei fondi europei spesi nell’Isola, andati in onda o pubblicati tra il 5 luglio e il 15 novembre 2023. Cinque le categorie prese in esame dalla commissione di valutazione: tv, web, carta stampata, radio e agenzie di stampa.

Ecco i cronisti premiati. Per la categoria tv, primo classificato è stato Luca Ciliberti (Telecolor), seconda Valentina Bongiovanni (AlpaUno). Per il web, primo Antonio Amadore (Ilsole24ore.com), secondo Calogero Morreale (Gds.it). La categoria radio è andata invece a Salvatore Pisciotta (Radio Time). Per la carta stampata primo classificato è stato Michele Guccione (La Sicilia), mentre al secondo posto si sono classificati, ex aequo, Domenico Bertè (Gazzetta del Sud) e Roberto Chifari (Corriere del Mezzogiorno). Infine, per la categoria agenzie di stampa, primo Roberto Ginex e secondo Salvo Ricco (entrambi Ansa).

La commissione di valutazione, della quale hanno fatto parte componenti della Regione e dell'Ordine dei giornalisti, ha esaminato gli elaborati tenendo conto della chiarezza espositiva, dell'efficacia comunicativa e della correttezza di termini utilizzati nel raccontare fatti, storie e progetti finanziati con le risorse dell’Unione europea in Sicilia. I primi classificati di ogni categoria si sono aggiudicati un viaggio di tre giorni a Bruxelles con visita alle istituzioni comunitarie. A tutti i vincitori è andata inoltre una gift card da 500 euro da spendere nell'acquisto di supporti tecnologici. -