Palermo, è morto il giurista Gianfranco Amenta: fu docente universitario di Diritto privato

È morto all’età di 76 anni il giurista Gianfranco Amenta, avvocato e professore di Diritto privato.

«Il professore Amenta aveva iniziato, giovanissimo, la sua carriera accademica nel gruppo di allievi e studiosi che operavano presso la cattedra, tenuta dal professore Salvatore Orlando Cascio, di Diritto civile del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo - ricordano i colleghi dell’università di Palermo -. Si era laureato in Giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode, nella sessione estiva del 1971, discutendo una tesi sul contratto preliminare. Vincitore del concorso per professore universitario, fu chiamato a tenere gli insegnamenti di Diritto delle Comunità europee e poi di Diritto dell’Unione europea, materia di cui, per l’importanza degli aspetti legati al diritto dei privati, era appassionato e profondo conoscitore. Ha tenuto per oltre venti anni, con grandissimo impegno e dedizione, la cattedra di Istituzioni di diritto privato».

Amenta è stato tra i fondatori del dottorato di ricerca in Diritto comparato e successivamente del dottorato di ricerca in Fondamenti del Diritto europeo e metodologia comparatistica, contribuendo alla formazione di tanti giovani studiosi, molti dei quali sono oggi professori di diritto privato e di diritto comparato nelle più prestigiose università italiane. La passione per la didattica è sempre stata unita al lavoro di ricerca e anche al lavoro professionale. Gianfranco Amenta era, infatti, apprezzato avvocato cassazionista, vicepresidente regionale della commissione tributaria e dell’Associazione dei magistrati tributari.