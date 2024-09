I Sansoni in arrivo in Sicilia con tre date dello spettacolo «Sogno a tempo determinato»

Il duo comico più virale del web I Sansoni - nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone - tornano in Sicilia con tre date del loro spettacolo Sogno a tempo determinato. Le date prodotte da Vivo Concerti, si terranno a Messina (26 settembre 2024 Arena Giardino Corallo) per poi arrivare a Palermo (28 settembre Teatro di Verdura) e per concludersi a Catania (30 settembre Cortile Platamone). I biglietti per le nuove date sono disponibili online su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le tre date del tour sono organizzate da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Messina, Il Botteghino e GG Entertainment, con il Comune di Palermo e con il Comune di Catania nell’ambito della rassegna di eventi Catania Summer Fest 2024.

Con Sogno a tempo determinato I Sansoni – interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica – si interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo «sogno a tempo determinato»?