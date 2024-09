Maurizio Bologna stroncato da un infarto, il mondo dello spettacolo siciliano a lutto

Mondo dello spettacolo siciliano a lutto per la morte dell’attore Maurizio Bologna, avvenuta ieri, improvvisamente, a causa di un malore che lo ha colto in ufficio all’Inps dove era impiegato.

In tanti sui social testimoniano l’amarezza e il dolore per la prematura morte di un artista stimato e apprezzato.

«Che ingiustizia, ci mancherai», scrive sui social Alfio Scuderi. Tanto affetto manifestato dai Sansoni. “Maurizio Bologna, nostro «padre» artistico, ci ha lasciato. Come un fulmine a ciel sereno, sei entrato e ora sei andato via dalle nostre vite. Ti vogliamo bene, sarai sempre con noi. Sempre».

Tantissimi i messaggi di cordoglio tra cui quelli di Salvo Piparo e Roberto Lipari: «Maurizio ci ha lasciati all’improvviso. Ci perdiamo tutti. Maurizio era una rarità in questo mondo. Nel primo lavoro che ho fatto con lui avevo 19 anni. L’ultimo è stato la scorsa domenica. Non camminava mai dietro per parlare male, come spesso capita in questo ambiente, non camminava mai avanti per sentirsi bravo, nonostante fosse un grandissimo attore, ma camminava accanto...perché era un amico».