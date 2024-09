Il nuovo romanzo di Gian Mauro Costa: nella Palermo della luce e della polvere la poliziotta Angela Mazzola indaga tra arcangeli e criminali

Una poliziotta si aggira per Palermo, è Angela Mazzola, rossa di capelli, figlia della periferia, assetata di giustizia e bevitrice di vino, rigorosamente Grillo. Gian Mauro Costa (nella foto), giallista di lungo corso, torna in libreria con la sua spigliata investigatrice che coltiva il gusto dei dettagli. Immersa in un quotidiano che comprende la cura delle relazioni con la sua modesta famiglia d’origine, l’amore per la labrador Stella e la passione per gli uomini dalla vita complicata, Angela fa di tutto questo il carburante per le sue riflessioni mai ovvie.

«Le bugie degli arcangeli» ha per sfondo una Palermo che si riempie i polmoni dell’aria di mare per poi calarsi nella polvere delle periferie come il quartiere Cep, dove un insospettabile falegname, Fofò Riccobono, viene ucciso davanti al suo laboratorio. E un’altra artigiana, una ceramista che ritrae angeli nella sua bottega del centro, viene trovata morta in strada. Due episodi apparentemente separati, ma tra i quali la poliziotta intravede legami.