Palermo, mostra interattiva su Monet e gli impressionisti a Palazzo Trinacria

Si chiama Monet e gli Impressionisti, Immersive Experience la nuova mostra interattiva e immersiva che sarà visitabile da domani, 14 settembre, e fino al 14 gennaio, a Palazzo Trinacria, nella sede della Fondazione Pietro Barbaro a Palermo, in via Butera 24.

L’esposizione è patrocinata dal Comune di Palermo e comprende anche un’originale esperienza mediante Oculus VR, che offrirà ai visitatori un viaggio nell’universo di Claude Monet, degli impressionisti francesi e dell’intera Francia del XIX secolo, delle sue rivoluzioni e atmosfere. La tecnologia immersiva permetterà al visitatore di rivivere l’arte impressionista in maniera nuova e coinvolgente, immergendolo in atmosfere poetiche e colori vibranti. “Attraverso la realtà aumentata infatti - spiega Alfredo Barbaro, presidente dell’omonima Fondazione - sarà possibile non soltanto vedere i più grandi capolavori di Monet, come se fossero davanti ai nostri occhi, ma sarà si sentirà anche la voce del pittore stesso che parlava di sé, della sua arte e dei suoi lavori. Speriamo che questo possa essere un modo per avvicinare i giovani al mondo dell’arte, attraverso l’utilizzo, appunto, di queste nuove tecnologie».