Palermo, alla Cappella dell’Incoronata la mostra «Forma e non Forma»

Inaugurata il 12 settembre, resterà aperta fino al 4 ottobre la mostra «Forma e non Forma» allestita nella Cappella dell’Incoronata, a Palermo, via Incoronazione 13. Sono pale sensoriali, polittici plastici e cromatici, tratteggiati da Carmela Sigona e Giuseppina Toscano, impegnate in un dialogo esistenziale e artistico in cui coglie «sinergie d’arte e di vita» il curatore della mostra, Michele Romano, parlando di «una narrazione antropologica e sacrale», sottolineandone «il senso cultuale del contemporaneo». Sigona e Toscano offrono tessere visive («sia pittoriche che materiche»), un vero mosaico della morfologia umana, fra essere ed esistere. Due artiste che mettono a nudo il senso dell’interiorità dell’uomo e della sua materia, la vita e la terra, l’essere e il luogo, come spiega Romano, «senza mai trascendere il senso cosmogonico dell’anima universale». Un modo per interrogarsi su origine e formazione dell’universo.