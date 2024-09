Palermo, dalla Vestale di Canova alla Scrittrice di Spertini: ecco le sculture in mostra a Palazzo Reale - FOTO

Maddalena penitente è un’opera struggente, in grado di evidenziare il periodo di redenzione, dopo la conversione e l’incontro con Cristo. Si tratta di una scultura che racconta con estrema eleganza un momento drammatico, trattato da Canova con la capacità di fare emergere dalla stessa il concetto di pathos.

Le opere di Canova, Pandiani, Magni e Spertini, in mostra a Palermo nelle sale del Palazzo Reale , pongono i visitatori dinanzi a cinque figure femminili, sospese fra mito e realtà per «ritrovare l’incanto delle origini».

Egle al fonte di Giovanni Pandiani, famoso interprete del neoclassicismo lombardo, mostra la perfezione tecnica e la capacità di riprodurre in modo analitico i principi della scuola del vero, evidenziando con grande maestria elementi anatomici e posturali.

Giovanni Spertini, nell'opera La scrittrice (la fidanzata italiana), racconta un momento di rara intimità, una cura minuziosa per ogni elemento. Nell’opera tutto concorre a costituire un’ambiente borghese, dove ogni dettaglio viene curato, contribuendo a costituire una scena emotiva ed intima, incentrata su una perfetta ricostruzione della realtà, come la naturalezza scultorea di alcune ciocche di capelli.

La leggitrice di Pietro Magni è da inserire in quella fase artistica che sta transitando verso la tendenza, appena post neoclassica, orientata verso un canone realistico accademico. Il soggetto è una giovane ragazza, intenta a leggere, palesemente ritratta in un ambito domestico, come dimostrano i piedi nudi che escono dalla lunga veste.

La mostra mette in particolare evidenza gli elementi stilistici che caratterizzano i tratti classici della Magna Grecia e che risultano evidenti nei pregevoli lavori in mostra. L’esposizione, però, si aggancia pure all’enorme e coevo patrimonio artistico siciliano, fortemente influenzato dalla cultura classica presente in numerosi siti della regione.