Clara Salvo, cantante e militante trapanese debutta a 70 anni con un disco: la sua storia diventa un film

Cantante, cuoca e militante trapanese che alla soglia dei 70 anni accetta di registrare un disco, destinato ad essere la tangibile eredità della sua arte musicale, richiamando intorno a sé i vecchi compagni di strada e i fantasmi di quelli scomparsi.

La parabola umana, artistica e politica di Clara Salvo rivive nel film Il debutto di Laura Schimmenti, Gianluca Donati, Andrea Zulini (con la direzione musicale di Matilde Politi e la partecipazione di Gaspare Perricone ed Enrico Stassi) che sarà presentato sabato 14 settembre alle ore 18 al Planetario di Villa Filippina a Palermo all’interno del Festival Canta e Cunta, ispirato a Rosa Balistreri , cantautrice e cantastorie ribelle.

Alla soglia dei 70 anni Clara Salvo accetta di cimentarsi in un’impresa sempre rimandata: la registrazione di un disco. Clara ha infatti attraversato in prima linea quarant’anni di eventi sociali e culturali utilizzando il canto come strumento di formazione sociale e politica e compendio indispensabile della sua attività enogastronomica (famose le esibizioni nella sua trattoria “I trabinis”).