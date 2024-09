Corleone, inaugurato il museo immersivo della memoria antimafia

L’installazione interattiva e immersiva realizzata a Corleone dalla società «Plesh» si ispira a travel app «NOma - Luoghi e storie NOmafia», ideata dall’associazione «Sulle Nostre Gambe». Inaugurata nel pomeriggio nella Casa del Popolo, in via Bernardino Verro - primo sindaco socialista di Corleone assassinato dalla mafia nel 1915, che proprio in questo immobile fondò la cooperativa Unione Agricola - è una raccolta di storie e testimonianze sulle stragi di mafia.

Presenti Maurizio Murciato, ceo e founder di Plesh, Tiziano Di Cara (tra i fondatori dell’associazione Sulle nostre gambe, insieme con Pif, Emanuela Giuliano, figlia di Boris, e Roberta Iannì, figlia di Carmelo), Lucenzo Tambuzzo, ideatore e direttore artistico e generale del progetto iArt Fivas e direttore di iWorld, Pif e Walter Rà, sindaco di Corleone.

L’opera permanente è la concretizzazione immersiva dell’app in una grande stanza buia. Si è circondati da tre grandi pareti interattive. Plesh e NOma hanno creato anche una sala museale

dedicata ai «Picciriddi». Dal 14 settembre, per 3 week end consecutivi, sarà possibile visitare NOma nell’ambito delle Vie dei Tesori. «Per tenere vivo il ricordo delle vittime - dice Murciato - abbiamo scelto di dar vita a un’esperienza immersiva e interattiva capace di trasmettere emozioni che vanno a risvegliare la responsabilità di memoria».