Tutela e promozione dei parchi archeologici della Sicilia: un progetto sarà illustrato al Museo Salinas di Palermo

Le linee strategiche per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei parchi archeologici della Sicilia e le opportunità di sviluppo economico, sociale e turistico e le ricadute su tutto il territorio regionale. È questo il Focus dell’incontro «Il sistema parchi archeologici di Sicilia. Un valore inestimabile», organizzato da Mediaone in collaborazione con il Museo Salinas e dal Parco archeologico di Himera-Solunto-Iato, che si terrà lunedì 9 settembre, alle 9.30, al Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas (in piazza Olivella, a Palermo) e vedrà la partecipazione dei direttori dei parchi archeologici della Sicilia e degli stakeholders della cultura e dell’impresa. Sarà l'occasione per la presentazione del progetto «Opportunità e valore strategico del Sistema Parchi archeologici della Sicilia».

Porterà i saluti Giuseppe Parello, direttore del museo Salinas. Interverranno l’assessore regionale dei Beni culturali Francesco Scarpinato, il dirigente generale del Dipartimento dei Beni culturali Mario La Rocca, il direttore del Parco archeologico di Himera-Solunto-Iato, Domenico Targia, il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese, il direttore delle Cantine Duca di Salaparuta, Roberto Magnisi, e ancora Michele Fasolo, ricercatore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Toti Piscopo, amministratore di Logos Srl Comunicazione, Flora Rizzo, vicepresidente nazionale dell'Archeoclub d'Italia, e Roberto Tedesco, giornalista e scrittore. Nel corso dell’incontro sarà proiettato un video che racconta un viaggio nelle bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche dei quattordici parchi archeologici della Sicilia.