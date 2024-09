A Giovanni Sollima il premio «Le maschere del teatro italiano»

«Vorrei condividere questo premio con Luca Micheletti - ha detto Sollima nel ricevere il premio al Teatro Argentina di Roma - e con tutta la compagnia, inclusi i musici dell’Aiace». Nel raccontare le musiche, Sollima ha detto di aver avuto in mente “un movimento processionale, un ritmo costante e ossessivo o forse più mentale e legato in ogni suono - dal più cupo al più trasparente, alla follia di Aiace, all’assurdo equivoco, alla vergogna e al disperato progetto di suicidio per salvare immagine e onore».

«Siamo grati ai giurati del premio - ha detto il consigliere delegato dell’Inda Marina Valensise -. Per il secondo anno consecutivo, dopo il premio per il miglior spettacolo tributato a «Edipo re» diretto da Robert Carsen e il premio a Graziano Piazza per il miglior attore non protagonista, il prestigioso riconoscimento di quest’anno conferma la qualità delle nostre produzioni».

Tra i finalisti per il premio alla migliore attrice non protagonista anche Gaia Aprea, per il ruolo della Nutrice nella Fedra (Ippolito portatore di Corona) di Euripide, diretto dal regista Paul Curran, ripreso e trasmesso in tv da Rai Cultura, e di nuovo in scena dal vivo l’11 e il 12 settembre al Teatro Romano di Verona.