Il Dream Pop Palermo Fest si chiude: 100 mila spettatori, 5 milioni di incassi e 25 per l'indotto

Si è chiusa Palermo Fest 2024, la rassegna estiva di concerti organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con il Comune di Palermo e GoMad Concerti. Una programmazione che ha animato Palermo dagli inizi di luglio fino al 31 agosto con la grande serata sold out di chiusura di Antonello Venditti al Velodromo Paolo Borsellino.

Una seconda edizione del festival realizzata senza alcun sostegno economico dagli enti pubblici. L'organizzazione ringrazia «il pubblico che non ha fatto mancare il suo sostegno e apprezzamento, poi gli artisti, tutto il comparto del turismo musicale, gli organi di stampa, le radio e i media che con i loro giornalisti e operatori che hanno contribuito all’informazione locale. Grazie al prezioso contributo degli sponsor come Forst in Sicilia, che hanno creduto fortemente nella manifestazione, e all’importante partnership con Rgs, radio ufficiale del Dream Pop Palermo Fest 2024. Un ringraziamento speciale ai dipendenti pubblici, alle forze dell'ordine, ai servizi sanitari e tutti coloro che hanno lavorato per la sicurezza del pubblico per una manifestazione che non ha registrato un solo incidente in 18 serate fantastiche distribuite nelle tre location che hanno accolto la rassegna itinerante: il Velodromo Paolo Borsellino, il Teatro di Verdura e i Cantieri culturali alla Zisa».