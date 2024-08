Palermo, possibili disservizi nell'erogazione dell'acqua in alcuni quartieri a causa del maltempo

Da stasera possibili disservizi a Palermo nella distribuzione idrica a Santa Maria di Gesù, Falsomiele e Villagrazia, in corso Calatafimi, nei pressi di viale Regione Siciliana, nella zona bassa di Boccadifalco, in via Pitrè vicino all'aeroporto militare, a Borgonuovo e al Cep.

A segnalare i disagi è stata l'Amap, la municipalizzata che si occupa del servizio idrico in città e in provincia: il maltempo ha provocato l'interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica in numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche. «Il fermo degli impianti - si legge in una nota - sta determinando una riduzione dell’apporto idrico a Palermo» ma non è escluso il coinvolgimento di ulteriori zone e Comuni che potrebbero essere interessati da sensibili cali di pressione e interruzione temporanea dell’erogazione.

«Le squadre operative - fa sapere l’Amap - stanno intervenendo al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti. Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it, oppure telefonando al numero 091.279111 o al numero verde 800-915333, esclusivamente da telefono fisso».