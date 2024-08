Palermo, Alex Britti, Max Gazzè, Alan Sorrenti gratis in concerto al Ciavuri e Sapuri Fest a Mondello

Il Festival che giunge alla sua quinta edizione è organizzato dalla CNA (Artigiani Imprenditori d'Italia Palermo) in collaborazione con HD Consulting, CAEC (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Utopìa Communication e Events e con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità.

Sul lungomare di Mondello saranno più di cinquanta le aziende agroalimentari e artigiane siciliane che promuoveranno i loro prodotti, saranno raccolte in un villaggio espositivo e proprio come in un villaggio saranno tante e variegate le attività a corollario che si svolgeranno durante i sei giorni di Ciavuri e Sapuri Fest.

La musica sarà un'altra grande protagonista del festival con concerti dal vivo tutti gratuiti e una line up con nomi tra i più importanti della musica italiana che spazieranno tra vari generi musicali, per accontentare giovani e meno giovani: ad aprire la manifestazione, condotta ogni sera da Sonia Hamza, martedì 3 ci sarà il concerto di Alex Britti, mercoledì 4 Alan Sorrenti trio preceduto dai Groovepackers, giovedì 5 sarà la volta dei Swingrowers e i The Sweet Life Society, venerdì 6 Kid Gamma più Gravità, sabato 7 si balla con il PopShock e domenica 8 settembre gran finale con Max Gazzè in "Musicae Loci 2024", il viaggio live tra connessioni popolari e orchestre locali.

Inoltre, Ciavuri e Sapuri offrirà anche momenti di sport e attività all'aperto, dal pomeriggio alla sera si disputeranno tornei di beach volley sulla spiaggia organizzati da Asd Gala Sport Academy.