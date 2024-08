La suggestione della musica al tramonto fra i monti di Ventimiglia di Sicilia

Per portare il pianoforte a coda a 800 metri di quota, tra i monti di Ventimiglia di Sicilia, c'è stato bisogno di un trattore. Ma ne è valsa la pena. Almeno 150 persone - provenienti da diversi luoghi della Sicilia - hanno partecipato all'ottava edizione di Tramonti con musica d'autore, manifestazione organizzata dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con il Club alpino italiano di Caccamo e l’associazione di volontariato Amici di San Felice e patrocinata dalla Citta Metropolitana di Palermo e dall’assessorato regionale alle Attività Produttive. Prima l'escursione in montagna, con sosta-ristoro e degustazione di prodotti tipici fra i covoni di fieno usati come sedili, poi il concerto al tramonto della pianista dell'Orchestra sinfonica siciliana Floriana Franchina.

«Tramonti con musica d’autore - sottolinea il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Girolamo Anzalone - ha concluso un ricco calendario di eventi estivi. Abbiamo registrato una grandissima partecipazione, un pubblico eterogeneo, adulti e bambini provenienti da diverse parti della Sicilia hanno ascoltato entusiasti un concerto di altissimo livello, al tramonto, immersi nella natura. Quest’anno abbiamo deciso di accogliere i nostri ospiti, offrendo loro una degustazione di prodotti tipici, formaggi, mandorle, pane e vino locale».