Palermo, è morta l'ex docente dell'Università Maria Luigia Alicata: fu una delle prime donne in città a laurearsi in Scienze Agrarie

È morta ieri a Palermo Maria Luigia Alicata, ex docente dell'università di Palermo, che sul sito «esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Luigia Alicata, ordinario in quiescenza di Zootecnica Speciale presso l’ex Facoltà di Agraria».

Nel 1966 fu una delle prime donne a laurearsi in Scienze Agrarie all’Ateneo di Palermo. Poi ha ricoperto in successione il ruolo di borsista, tecnico laureato, professore associato e, dal 2002, professore ordinario. Nel periodo 2006-2010 ha diretto l’allora Dipartimento di Scienze Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche agrarie e Zootecniche.

«Esemplare - scrive Unipa - l’impegno che la professoressa Alicata ha sempre profuso nello svolgimento dell’attività didattica, riuscendo con la sua esperienza ad infondere negli studenti grande interesse per le tecniche di conduzione degli animali in allevamento. La sua ampia ed intensa attività scientifica si è indirizzata, con rigore e competenza, su tematiche sempre attuali in relazione ai tempi, rivolte prevalentemente alla caratterizzazione e valorizzazione delle razze bovine, ovine e caprine autoctone siciliane e delle loro produzioni, approfondendo per queste ultime i riflessi del fattore alimentare. Il suo specifico interesse per le componenti della qualità degli alimenti destinati alle specie zootecniche e dei prodotti lattiero caseari e della carne ha fortemente orientato la sua attività sulle indagini analitiche, ottenendo risultati che hanno costituito il fulcro centrale della sua ampia ed apprezzata produzione scientifica».