Le foto fuori-scena del Gattopardo esposte in piazza a Ciminna: negli scatti anche Alain Delon e Claudia Cardinale

Inoltre, l’esposizione mette in evidenza l’ingresso in paese della famiglia Salina, il corteo, il canto del Te Deum all’intero della Matrice. Nella seconda parte, il museo ospita una serie di foto che riguardano la vita sociale del Principe e del popolo di Donnafugata attraverso le immagini del canto della Bella Gigogin, il corteo, il plebiscito (uniche immagini notturne), l’arrivo e la partenza del Conte Chevalley e alcune scene riguardante la figlia del sindaco, Angelica, interpretata dall’attrice Claudia Cardinale. Alcuni pannelli sono dedicati alle due scene esterne nelle campagne di Donnafugata: la caccia del Principe insieme con Ciccio Tumeo.

Infine, la mostra riserva al visitatore una sezione di backstage, con i fuori scena del film, attraverso i quali si scorge il regista Luchino Visconti spiegare a Burt Lancaster come aggredire Ciccio Tumeo, lo stesso Visconti che spruzza sul viso di Rina Morelli, nelle vesti della principessa Maria Stella Salina, moglie di don Fabrizio, del borotalco, per far apparire ancora più realistico il lungo viaggio in carrozza della famiglia per raggiungere Donnafugata o la famiglia Salina nella chiesa madre di fronte una miriade di riflettori e operatori. Inoltre, una serie di foto di scena rivelano il frenetico impegno di Sedara a favore dell’annessione, ma successivamente vennero tagliate dal regista. Altre immagini riguardano il grande lavoro che si svolgeva dietro le cineprese e le tante persone che partecipavano a vario titolo come comparse, truccatori, fotografi, elettricisti. Momenti di un’avventura di cui non vi sarà mai traccia sul grande schermo.