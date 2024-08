Lutto nel mondo dell’editoria a Palermo, è morto il giovane Pietro Vittorietti

Lutto nel mondo dell'editoria. È morto Pietro Vittorietti, discendente dei famosi editori Vittorietti di Palermo. Ha combattuto per due anni e tre mesi contro un rarissimo tumore e non ce l'ha fatta. Avrebbe compiuto 30 anni il 22 settembre. Pietro si occupava dell'area linguistica e formativa nella Pietro Vittorietti Società Cooperativa, un’azienda che si occupa dagli anni ’60 di propaganda e distribuzione di libri scolastici e di editoria. Non era sposato e non aveva figli, tifava per il Cagliari come suo padre Pino. «Mio nipote era una persona speciale - lo ricorda Maria Elena Vittorietti -, meravigliosa e unica con un sorriso che emanava a tutti calore».

Oggi (19 agosto) si celebreranno i funerali nella chiesa dei Cappuccini a Palermo alle 11,30.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social che ricordano il giovane editore. «Ripenso a tutte le partite che abbiamo fatto insieme nello stesso campo- scrive l'amico Giammarco Cosentino - da compagni e da avversari, al Cumshot e all’Interschool ogni sabato e domenica di qualunque stagione fino agli anni del Club 83, solo ieri ho appreso quello che hai passato nell’ultimo periodo e mi hanno detto che sei stato un fenomeno, come lo eri d’altronde dentro al campo. Ricorderò sempre le risate ai tuoi commenti strani su tutto o alle lamentele per qualunque decisione prendevo sui tornei perché ti sentivi sempre truffato, alle prese in giro del tuo tifo per il Cagliari. Non credo che negli ultimi anni in cui non ci siamo più visti tu sia cambiato, io ti ricorderò sempre così. Spero che un giorno faremo di nuovo una partita da qualche altra parte…. fai buona viaggio Pietro».