La fotografia della palermitana Letizia Battaglia sarà in mostra a Buenos Aires

L’istituto italiano di cultura di Buenos Aires, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Argentina e in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e il Centro culturale Recoleta, invita a scoprire l’opera della grande fotografa italiana Letizia Battaglia.

«Letizia Battaglia. Cronaca, vita, amore» è il titolo della mostra curata da Marco Meneguzzo, che sarà inaugurata il prossimo 29 agosto alle 18,00 presso il Centro culturale Recoleta. A Buenos Aires sarà esposta una selezione di 89 immagini in bianco e nero appartenenti all’archivio Letizia Battaglia descrivendo un viaggio emozionante attraverso alcune delle opere più importanti della carriera della grande fotoreporter siciliana. Gli scatti mostrano da una prospettiva intima e sensibile la sua città, Palermo, con tutta le bellezze e contraddizioni: dalla lotta alla mafia alle feste e tradizioni popolari, tra storia e vite comuni.

Nata a Palermo il 5 marzo 1935, Letizia Battaglia è stata una pioniera del fotogiornalismo italiano. La sua carriera inizia nel 1969 come giornalista per il quotidiano palermitano L’Ora, dove acquisisce subito familiarità con la fotografia. Dagli anni ’70 agli anni ‘90, Battaglia ha documentato in modo coraggioso e crudo la violenza mafiosa in Sicilia, catturando alcuni dei momenti più oscuri e sanguinosi della storia repubblicana italiana. Le sue fotografie ritraggono non solo la brutalità dei crimini di mafia, ma anche la vita quotidiana delle persone più vulnerabili: donne, ragazze e ragazzi che vivono in condizioni di povertà. Questa dualità nel suo lavoro, che unisce la cronaca della violenza con una profonda sensibilità verso gli innocenti, ha lasciato un segno indelebile nella storia della fotografia.