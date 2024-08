Si accende l’estate a Ciminna: il 31 agosto il concerto di Edoardo Bennato

Tantissimi eventi a Ciminna per un agosto all’insegna dello spettacolo, ma anche dell’enogastronomia e della cultura. Un cartellone iniziato il 2 agosto e che terminerà il 31 agosto con il concerto di uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, Edoardo Bennato. Tra gli eventi assolutamente da non perdere il 10 agosto all’interno della rassegna «Ciminna Borgo in Festival» i cooking show di Salvo Terruso alias «Il Pastaio Matto» e di alcuni pasticceri locali che prepareranno rispettivamente la pasta e il dolce del Gattopardo. A seguire lo spettacolo di cabaret di Salvo La Rosa e Manlio Dovì. Il 17 agosto la magia sarà protagonista con lo spettacolo del mago di caratura nazionale Giucas Casella.

Il 22 agosto Paride Benassai, Alessandra Salerno e Mandreucci saranno protagonisti dello spettacolo «La lingua Madre», mentre il 23 agosto Tony Sperandeo porterà in scena lo spettacolo «Con quella faccia un po’ così». Il 24 agosto, sempre all’interno della rassegna «Ciminna Borgo in Festival», andrà in scena la sesta edizione del Premio Gattopardo. Durante la serata verrà premiato l’attore Tuccio Musumeci.