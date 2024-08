Caccamo, torna la Castellana: sfilata del corteo storico e spettacoli ai piedi del castello

Un'articolata macchina organizzativa si è messa in moto per allestire la 35ma edizione della Castellana di Caccamo, che avrà luogo nel borgo medievale la sera di sabato 17 agosto. Finanziato dal Comune di Caccamo grazie ai fondi ottenuti dalla Regione e dalla Provincia di Palermo, l'evento 2024 sarà organizzato dall'Ente comunale e dalla Pro Loco cittadina guidata da Giovanni Panzeca, con la direzione artistica dello storico caccamese Mimmo Rizzo.

Tutto l'evento ruota attorno ad un personaggio femminile, la signora del castello di Caccamo la quale, come ci tramandano le fonti storiche, era colei che si prendeva cura del maniero, gestendone ogni aspetto della vita quotidiana.

Già venerdì 15 agosto inizia «l'incantevole viaggio nel passato del castello con un pomeriggio in ricordo dell'ultima principessa che visse tra le sue mura, la poetessa Giuseppina Turrisi Colonna: nella sala Amato saranno premiati i poeti che hanno partecipato al concorso di poesia dedicatole. - spiega il vice sindaco Graziano. - La sera del 17 agosto avrà luogo l'attesissimo corteo storico che coinvolge molti cittadini caccamesi che sfileranno in costumi d'epoca, indossando abiti messi a disposizione dalla Pro Loco cittadina ed alcuni messi a disposizione dall'IIS MEDI, grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica Giovanna Battaglia.

In uno scenario da fiaba, ideato e coordinato da Mimmo Rizzo, il corteo storico della Castellana muoverà affiancato dagli Sbandieratori, dai Tamburinari, dagli artisti del Batarnù ai quali faranno seguito le esibizioni di artisti locali in testa a tutti la soprano Federica Neglia.

La conduzione della serata è stata affidata a Dario Spatafora, mentre l'Associazione Gea Master Music curerà l'aspetto tecnico di suono e luci.

Per i caccamesi la Castellana è un evento legato a stretto filo con Vittorio La Rosa, eclettico direttore artistico recentemente scomparso, innamorato di questo evento ed autore di tante edizioni.

«Questo sarà il primo anno della Castellana senza Vittorio – sottolineano il sindaco Fiore ed il vice sindaco Graziano, – lo ricorderemo con l'affetto che ha sempre ricevuto da tutta la comunità. Un grazie sentito va a tutti coloro che a vario titolo hanno dato il proprio contributo in termini di partecipazione e di professionalità – concludono – in modo particolare agli Uffici comunali, ai dipendenti, ai capi settore, ai giovani del Servizio Civile, tutti dediti, in modo encomiabile alla buona riuscita della manifestazione. Un ringraziamento doveroso va anche al nostro concittadino Ignazio Rondone, residente e operativo a Valledolmo, per la sartoria degli abiti d'epoca».