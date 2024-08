Fondazione Teatro Massimo a Palermo, Cannariato nominata da Schifani nel Consiglio di indirizzo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha designato l’imprenditrice palermitana Caterina Marcella Cannariato (nella foto) nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo. Cannariato, attuale amministratrice unica della A&C Broker srl e consigliere di amministrazione della Sicily by Car Spa e della Dragotto Holding Spa, è da 11 anni la responsabile per la Sicilia della Fondazione «Marisa Bellisario». In passato ha ricoperto, inoltre, il ruolo di componente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia ed è stata esperta del ministro per le Pari opportunità.