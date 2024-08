L’inno afro-house dell’estate è «Otra Vez», nuovo singolo del palermitano Cristian Vinci

Ancora, ancora e ancora. È un inno all'estate «Otra Vez», il nuovo singolo del poliedrico artista palermitano Cristian Vinci, frutto dell’amore per le sonorità afro e della consolidata collaborazione con il cantante venezuelano Manybeat. Come suggerisce il titolo, il percussionista, dj e producer «ancora una volta» fa viaggiare il pubblico in un altro paese del mondo, facendolo atterrare in America Latina. Incontenibile, per chi ascolta il brano, la voglia di muoversi, di tuffarsi nell’allegria. Il ritmo di «Otra Vez» trascina, travolge, spinge ad ascoltarlo nuovamente. Ancora, ancora e ancora…

Cristian Vinci è un artista cosmopolita, ama viaggiare e fondere la sua musica con le varie culture del mondo. La sua versatilità lo ha portato a suonare in 150 città, da Miami a New York, da Hong Kong a Parigi, da Amsterdam a Ibiza, per citare solo le principali. È stato facile per lui tessere relazioni con artisti di ogni nazionalità. E dalle collaborazioni sono nate diverse produzioni musicali, ascoltate in tutto il mondo. Ne è un esempio il successo dello scorso anno di «Caribena», scritto assieme al dj e produttore di Los Angeles Baddies Only, che ha raggiunto tre milioni e mezzo di streaming su Spotify, con l’inclusione in molteplici playlist editoriali (Dance Brandneu, Songs Of The Summer, Italy Risers), la conquista del primo posto nella dj-parade di Albertino su M2O, l’ingresso nella Top 50 di Shazam Discovery e Apple Music, ed è entrato anche nel cuore del pubblico di TikTok. Il sound di Cristian Vinci è unico e riconoscibile, l’artista palermitano ha saputo fare leva sull’energia della tech/afro-house, caratterizzandola con l’utilizzo calibrato delle percussioni, le cui vibrazioni fanno viaggiare l’anima di chi ascolta.