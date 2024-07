Presentato a Palermo il «Breviario dell'inaspettato»: il libro di Gabriele Ajello metafora dei tempi attuali

Presentato al Cre.Zi. Plus dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, il «Breviario dell'inaspettato», ultimo volume della collana Talè, firmato da Gabriele Ajello per l'editore Kalos. Un testo dove i racconti seguono il filo rosso dell'inaspettato. Il volume comprende 136 pagine di lettura che riconducono a più tematiche. Alcune profonde, per certi versi drammatiche, altre più divertenti e di ironiche ma in un tono comunque agevole e chi si lascia inseguire allo sviluppo di tutta la trama fino ad arrivare alla conclusione.

L'inaspettato, l'imprevedibile, in fondo, è tutto ciò che succede in società, che avviene rompendo un clima apparente di quiete degli esseri umani che seppur impreparati, devono necessariamente mettersi in gioco faticando ad accogliere la portata emotiva giocata dal destino. I personaggi che variano dall'impiegato di banca, alla ragazzina di quartiere o ancora al venditore ambulante, rintracciano strategie per fronteggiare un problema. Una metafora dei tempi attuali che si riflette nel contrasto di situazioni che irrompono e creano contrasto, che spesso sfociano anche nel dramma.