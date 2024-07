Morto a Monreale Sebastiano Davì, l'ultimo custode dell'arte della zampogna

Morto a Monreale Sebastiano Davì, 91 anni, ultimo esponente di una stirpe di musicisti che per generazioni hanno tramandato l’antica arte della zampogna nel paese siciliano.

Nato il 26 giugno 1933 a Monreale, sin da giovane Davì aveva mostrato passione e talento per lo strumento tipico della tradizione natalizia, imparandone i segreti dal padre che a sua volta l’aveva appresa dal nonno.

La passione per la zampogna non lo ha mai abbandonato: Davì si è sempre impegnato per tramandarne la tecnica ai giovani e ha continuato a esibirsi finché le forze glielo hanno concesso. Negli ultimi anni però, nonostante la malattia e l'età, non ha mai voluto abbandonare la sua arte e ha continuato a tramandare la tradizione.