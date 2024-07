Alla scoperta della Sicilia con «Una gita fuori porta»: la raccolta di articoli del Giornale di Sicilia nel libro di Marcella Croce

A Palermo presentazione del libro «Una gita fuori porta», al circolo dei canottieri Lauria, in viale delle Palme 20, a Mondello Valdesi. Il lavoro di Marcella Croce raccoglie 80 articoli apparsi sul Giornale di Sicilia tra il giugno 2022 e il febbraio 2024 che ci fanno fare in un battito di pagina il giro della Sicilia. Il libro è stato presentato nel pomeriggio del 31 luglio dal direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, con Adriana Chirco, presidente di Italia Nostra Palermo.

«Qualsiasi pagina che si apre è una visita- ha affermato la moderatrice Adriana Chirico-. È uno sfogliare accurato, lo scrivere di Marcella che permette di trasposarsi un un determinato posto e scoprirlo non solo nella sua bellezza ma anche dei suoi fitti misteri. Ne è un esempio il delitto passionale di Militello che non tutti conoscono, che porta a scoprirlo, a saperne di più.recandosi sul posto ».

«Ciò che rende prezioso questo libro di Marcella Croce ,- dice il direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano- è dato dal semplice fatto che è destinato ai siciliani ma ha la capacità di andare oltre grazie alle mere descrizioni dei luoghi. È da considerare strumento utile per presentare la Sicilia a chi viene a conoscerla da visitatore. La Sicilia è una terra incentrata fortemente sul turismo dove ogni anno un elevato si registra un numero elevato di presenze. Questo libro - continua il direttore- è un vivace modo per parlare della Sicilia, per descrivere l'anima di luoghi. Il Giornale si è dedicato a dare questo spazio, pur trattando generalmente cronaca. Domani (venerdì 1° agosto) è la volta di Santo Stefano di Quisquina ».

Le fonti utilizzate sono state tante. «Sono state ad esempio Le vie dei tesori attraverso i borghi fest- dice Marcella Croce - Ho pensato che se proponevano loro determinati itinerari, allora ne vale la pena conoscerli. Anche Facebook è stato di supporto. Ho conosciuto tre, quattro persone, che amano pure spostarsi, vedere posti nuovi e proporli attraverso i social e le ho invitate ad esporre le loro scoperte. Nel mio libro c'è pure una parte Madonita, il cuore dell'interno della Sicilia. Ad esempio in una buona parte si parla molto dei musei della scuola di Polizzi Generosa che ho conosciuto grazie alla professoressa Ida Rampolla del Tindaro , grande amante di storia e persona di notevole spicco culturale, discendente del cardinale Mariano Rampolla».

«Se poi c'è pure la curiosità di conoscere - ha aggiunto Marco Romano - di andare oltre i propri limiti, allora qualsiasi posto diventa bello, interessante . Non c'è un posto che non meriti di attenzione, che non valga la pena di essere visitato». La guida di Marcella Croce permette quindi una visita rapace capace di cogliere l'essenza del bello di una visita anche fugace di un solo giorno, portandolo con sé, nei ricordi più belli. Il suo modo di vedere e di raccontare, viene messo a disposizione di tutti. Il fruire delle sue informazioni« è un creare cultura su cultura in contenuti»dice in conclusione la moderatrice. Il terzo libro è già in cantiere. Ci sarà ancora un modo per sapere di più. «Saranno 35 borghi e sarà imperdibile» -ha dichiarato Marcella facendo sapere che ci sarà un proseguo».