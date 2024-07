Tornano le «Notti di BCsicilia», viaggio nel territorio tra passeggiate, musica e letture

Al via l’edizione 2024 delle Notti di BCsicilia, la manifestazione estiva che come ogni anno propone 50 iniziative per conoscere e valorizzare il territorio attraverso visite guidate, passeggiate, musica, conversazioni, proiezioni, letture, mostre, presentazioni di libri, degustazioni, solidarietà. Un lungo itinerario che inizia giovedì 25 luglio e si concluderà il 3 settembre con la serata dedicata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Per la musica in programma Il pianoforte intimo, con l’esibizione del Maestro Diego Cannizzaro a Castelbuono, il suggestivo concerto tra le gole al santuario della Madonna del Furi a Cinisi, e l’esibizione all’alba alla Roccia Amorosa di Villalba, la performance di Clarinetti a Riesi e la musica sotto le Stelle ad Agira. Altri eventi sono previsti a Montelepre con l’iniziativa Luna piena su Hyccara, la città sepolta, a Carini con una serata al vicolo dei fiori e a Messina con Un mare di Mostri: un itinerario tra Mito, Poesia e Biologia Marina.

Infine originali iniziative a Campofelice di Roccella con la Filosofia sotto le stelle e a Villalba con Poetiche stelle, lettura del cielo con Desiderio Lanzalaco. Infine Aperitivi con l’Arte per ammirare per la prima volta una interessante collezione etnoantropologica a Catania, o poter osservare da vicino il restauro di tele e sculture a Gangi. E poi la consegna di premi in collaborazione con i Comuni: “Barone Musso” a Villafranca Sicula e “Mons. Giuseppe Petralia” a Bisacquino. Per il Cinema proiezione in un suggestivo Chiostro a Mussomeli.

Previste inoltre conversazioni sul paranormale, sulla Preistoria e sulle Cappelle ed edicole votive: a Termini Imerese, Palermo e Bagheria. Programmate inoltre presentazioni di libri ad Alia, Bolognetta, Burgio, Campofelice di Roccella, Castel Di Lucio, Ficarra, Gangi, Riesi, Roccapalumba e Valledolmo. Spazio anche alla solidarietà con una cena a Sciara per la Missione di Fratel Biagio “Missione e carità”. ed infine la conclusione, il 3 settembre, a Corleone con una manifestazione per ricordare Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso proprio quel giorno di quarantadue anni fa.

«Un suggestivo viaggio di quaranta giorni per riscoprire le tracce di un passato che parla della storia e dell’identità di un popolo. Cinquanta iniziative – Afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia – per raccontare un’isola nella sua straordinaria unità, e far conoscere il nostro patrimonio culturale e artistico. Con queste premesse proponiamo per il settimo anno consecutivo l’iniziativa “Le Notti di BCsicilia”, un articolato percorso che vede coinvolti quasi quaranta comuni, realizzato gratuitamente da una associazione culturale grazie all’impegno e alla passione civile di tanti soci che si spendono costantemente per valorizzazione e promuovere la parte più incantevole della nostra isola: un perfetto connubio tra memoria e bellezza che resta uno dei settori più importanti su cui scommettere per un adeguato e realistico sviluppo economico della Sicilia».

Per informazioni Tel. 346.8241076. Email: [email protected].