Allo Steri torna Palermo Classica, in calendario 42 concerti e 90 artisti da tutto il mondo

Il palcoscenico principale della rassegna è Palazzo Chiaromonte, lo Steri, sede del Rettorato. «Una sede – ha sottolineato il rettore, Massimo Midiri - che accoglie, riceve, ospita; luogo pulsante di connessioni, relazioni e trasferimento di conoscenza». Tra le novità di quest’anno il coinvolgimento di alcuni studenti del corso di laurea magistrale in Musicologia e Scienze dello Spettacolo che fa capo al dipartimento in Scienze Umanistiche. A loro è stato affidato il compito di scrivere una parte dei programmi di sala dei concerti.

Il tradizionale evento musicale, che porta la firma di Palermo Classica con la guida di Girolamo Salerno e per i 12 concerti della sezione jazz con la collaborazione della Fondazione del Brass Group sotto la direzione artistica di Luca Luzzu, nasce per il terzo anno consecutivo in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo.

«Questa squadra di giovani mossa dalla passione per la musica e dalla volontà di trasformare questo amore in una professione – ha continuato il rettore - è motivo, per me, di grande orgoglio. Dal loro racconto, che si concretizza nella scrittura di alcuni dei programmi di sala del Festival, prendono vita elementi unici ma dal valore universale. Lo stesso valore universale che l’Università degli Studi di Palermo si impegna a trasferire come condivisione di conoscenza e di saperi per la crescita culturale, economica e sociale della comunità».

Accanto allo Steri, da quest’anno, anche il palcoscenico del Museo Salinas, nel quale andranno in scena sei concerti riservati alla musica da camera. Il 25 luglio, per la sezione Jazz, si inizierà con la Pacific Mambo Orchestra & Orchestra Jazz Siciliana L’esordio, per la sezione classica, è previsto il 26 luglio con i Carmina Burana di Carl Orff.

Da segnalare tra le novità anche lo spazio dedicato al genere dell’opera. In programma, il 14 e 15 settembre, una versione in forma semi-scenica dell’opera mozartiana “Don Giovanni”, che delizierà gli appassionati della lirica con un cast di alto livello artistico: Michael Borth, Oscar Marin Reyes, Gabriel Arce, Laura del Rio, Noemi Umani, Ramon Karolan, Angelina Pokrovskaya, Ola Heinpalu.

Artisti navigati ed esordienti promesse si esibiranno insieme a giovani e apprezzati direttori, assicurando agli spettatori del festival esperienze musicali indimenticabili. Tra i direttori d’orchestra ci sarà il ritorno della giovane Linnan Chui e ancora Roberto Zavala Beltran, Francisco Maestre e per la prima volta Sol Chin. Il pianoforte avrà, anche in questa edizione, un ruolo di rilievo all’interno della programmazione di Palermo Festival grazie alla presenza di una serie di artisti come Beatrice Berrut, Francesco Tristano, Alexander Yakovlev, Sofia Vasheruk, Ashot Khachatourian e Katerina Titova.