Due allieve dello Studio Danza 2 di Palermo conquistano l'accesso a due scuole internazionali

Due allieve dello Studio Danza 2 di Palermo hanno conquistato l'accesso a prestigiose accademie internazionali e proseguiranno la loro formazione all'estero. Se ne dà notizia sulla pagina Facebook della stessa scuola, sottolineando che «i nostri allievi ci regalano sempre grandi soddisfazioni».

Delia Gaspare, che ha iniziato il suo percorso nella scuola di danza palermitana a soli 6 anni, dopo aver completato («in maniera impeccabile», si legge nel post) il suo percorso di studi, ha superato l’audizione per entrare all’Area Jeune Ballet-Formation Supérieure di Ginevra, dove andrà ad arricchire la sua preparazione. «Siamo molto felici per Delia e le auguriamo di realizzare ogni suo sogno», continua Studio Danza 2.

Nel secondo post si legge che «le belle notizie non sono ancora finite. Siamo lieti di annunciare che la nostra Beatrice Bellarosa, dopo aver frequentato con grande dedizione e impegno il suo percorso di studi presso la nostra scuola, ha superato l'audizione per entrare all’Akademie Des Tanzes Mannheim, in Germania, dove proseguirà la sua formazione». Anche in questo caso la scuola augura il meglio alla sua allieva. «Siamo incredibilmente fieri di Beatrice e le auguriamo di realizzare ogni suo sogno», si legge nell'annuncio.