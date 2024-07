I Cugini di Campagna in Sicilia: sorrisi e foto all'aeroporto di Palermo

I Cugini di Campagna in Sicilia. Il gruppo musicale, che ha composto brani famosissimi come Anima Mia, ha fatto tappa ieri sera con il tour estivo a Misiliscemi, nel Trapanese, con una piazza piena che li accolti.

Il gruppo è poi ripartito questo mattina dalla Sicilia per spostarsi in provincia di Fermo, e prima del volo sono stati fermati da un gruppo di addetti dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo per scattare tutti insieme una foto, che poi è stata ripostata dal profilo ufficiale della Gesap.