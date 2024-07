Addio a Gino Visconti: fu violinista dell'Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e docente al Conservatorio

È scomparso a 81 anni, dopo una lunga malattia, il violinista e fisarmonicista palermitano Gino Visconti, che per molto tempo ha fatto parte dell’Orchestra del Teatro Massimo e ha insegnato al Conservatorio, dove aveva studiato.

In pensione ormai da vent’anni, era sempre rimasto molto legato al mondo della musica. Le figlie – ne lascia due, e tre nipotini – raccontano che «viveva per le note», anche se la malattia non gli permetteva più di frequentare il teatro. Una persona profondamente buona: era amato da tutti, lo stesso sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta lo ricorda come un uomo mite e delicato.