In diretta il 400° Festino di Palermo

Il conto alla rovescia è terminato. Questa sera Tgs e Gds.it trasmettono in diretta (dalle 20.15) il Festino di Santa Rosalia con il corteo che prenderà vita lungo il Cassaro. A condurre la trasmissione il direttore artistico della tv del Giornale di Sicilia, Salvo La Rosa. Le immagini degli spettacoli che coinvolgeranno i carri sono realizzate dal Comune. Le telecamere e i microfoni della nostra emittente sono presenti per raccogliere le emozioni di cittadini, turisti e fedeli: in campo, con gli operatori, ci sono Aurora Fiorenza, Alessandra Costanza e Cinzia Gizzi, da Palazzo Reale fino al Foro Italico. Un racconto che accompagnerà il pubblico a casa fino ai tradizionali fuochi d’artificio. La diretta è trasmessa in streaming sul sito Gds.it e sulle pagine social (youtube e facebook) del Giornale di Sicilia. Telegiornale di Sicilia domani (15 luglio) a partire dalle 10.50 racconterà con il segnale di Tv2000 anche la solenne messa pontificale, in diretta dalla Cattedrale.