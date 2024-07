Il Festino su Tgs, maratona live di tre giorni: si parte dal Cassaro

Tre dirette per raccontare una storia d’amore, quella tra Palermo e la sua patrona, lunga 400 anni. Un rapporto di fede e folklore che anche quest’anno torna su Tgs. Si parte questa sera (13 luglio) alle 22 con la novità del 2024: la nostra emittente racconterà l'atmosfera e i preparativi del corteo dell’indomani direttamente dal Cassaro. Lo studio e le telecamere si sposteranno a Porta Felice per l’ultima puntata della produzione a cura della redazione di Telegiornale di Sicilia, Aspettando Santa Rosalia. Un format che ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta la settimana con interviste, reportage, approfondimenti e immagini inedite legate alle celebrazioni. A condurre quest’ultimo appuntamento sarà il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa. E i nostri microfoni raccoglieranno le emozioni di devoti, curiosi e visitatori.

«Anche quest’anno - dice La Rosa - su Tgs, al canale 12 del digitale terrestre, sul sito gds.it e sui nostri social, racconteremo il Festino. Un grande impegno giornalistico, artistico, tecnico ed editoriale, in onda domani dalle 20.15 fino a tarda notte. Ma ci sarà anche la novità dell’anteprima che manderemo in onda stasera, per raccontarvi i preparativi dell’edizione del quarto centenario con interviste, collegamenti e contributi video». Tanti, infatti, gli eventi in programma che Telegiornale di Sicilia manderà in onda stasera. «Per un’edizione speciale non potevamo non pensare a una programmazione speciale - aggiunge il direttore di Tgs, Marco Romano -. Per questo abbiamo deciso di triplicare le nostre dirette. Per consentire a tutti i palermitani, i siciliani e in generale i devoti di Santa Rosalia di immergersi nel clima del Festino, dalla vigilia all’indomani, lunedì, passando per la grande notte del corteo trionfale, senza soluzione di continuità».