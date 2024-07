«Santa e Patrona»: dall’arte degli orafi nasce a Palermo una mostra dedicata a Rosalia

È stata inaugurata ieri pomeriggio, 11 luglio, la mostra orafa dedicata a Santa Rosalia e ideata da Confartigianato Imprese Palermo. I gioielli saranno in esposizione fino a settembre nel museo del santuario di Santa Rosalia, in via Pietro Bonanno. L’allestimento, dal titolo «Santa e Patrona», rappresenta un omaggio degli artigiani orafi palermitani, che coinvolgendo studenti e detenuti, espongono opere ispirate alla vita e ai miracoli di Santa Rosalia.

La mostra «Santa e Patrona» resterà fruibile fino all’8 settembre negli orari di apertura del museo di Santa Rosalia, al Santuario, sul Monte Pellegrino. L’evento è stato voluto e realizzato da Confartigianato Palermo nell’anno in cui la città celebra il quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia. All’inaugurazione erano presenti i vertici dell’associazione degli artigiani, Maria Grazia Bonsignore e Giovanni Rafti, i rappresentanti della categoria orafa, Simona Elia e Alfredo Barrale, rispettivamente presidente e vice presidente. A fare gli onori di casa, il reggente del santurario, don Natale Fiorentino. Per il Comune hanno partecipato gli assessori Giuliano Forzinetti e Fabrizio Ferrandelli.

«Confartigianato ha una grande sensibilità – ha detto Maria Grazia Bonsignore – nei confronti di Santa Rosalia e ritiene che il lavoro manuale degli artigiani non è solo modo per guadagnarsi da vivere ma anche per pregare, per estendere la propria devozione attraverso le mani. Siamo in questo lugo magico per confermare la nostra presenza. Abbiamo raccolto l’invito della diocesi e del Comune di Palermo, abbiamo alcune esposizioni lungo la città, ad esempio con una mostra di ceramiche nelle scuderie di Palazzo Alliata. Personalmente, io ho donato al santuario una colomba in ceramica ed è stata ora posizionata in una fessura della grotta della Santa».