Borsellino, a 32 anni dalla strage, quattro giornate di iniziative a Palermo

In occasione del 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio il Movimento delle Agende Rosse, in collaborazione con la Casa di Paolo, AntimafiaDuemila, con il supporto della Aopcs e con il coordinamento della Vm Agency Group di Vincenzo Montanelli, ha organizzato a Palermo quattro giornate che precederanno la commemorazione del 19 luglio in via D’Amelio, dove ebbe luogo l’attentato nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Le iniziative, che vedranno coinvolte personalità del mondo della politica e dell’antimafia, sono state presentate nel corso di una conferenza stampa alla Casa di Paolo, in via della Vetriera 57, a Palermo, dove avranno luogo parte delle iniziative con presentazioni di libri, proiezioni di film e dibattiti, dal 16 al 19 luglio.

Roberta Gatani, della Casa di Paolo, parlando di via Vetriera ricorda che «è il luogo in cui giornalmente lavoriamo per dare ai bambini di questo quartiere gli strumenti necessari per diventare persone per bene». Alla festa parteciperanno Michelangelo Balistreri e il clown Corda, alias dott Giuseppe Orfeo, ex comandante dei carabinieri Palermo Olivuzza, che da anni avvicina col sorriso i bambini dei quartieri difficili alle divise.