Una mostra orafa dedicata a Santa Rosalia nel museo del santuario di Monte Pellegrino

Sarà inaugurata domani, giovedì 11 luglio, alle ore 17, la mostra orafa dedicata a Santa Rosalia e ideata da Confartigianato Imprese Palermo. I gioielli saranno in esposizione presso il museo del santuario di Santa Rosalia, in via Pietro Bonanno. L’allestimento, dal titolo «Santa e Patrona», rappresenta un omaggio degli artigiani orafi palermitani, che coinvolgendo studenti e detenuti, esporranno opere ispirate alla vita e ai miracoli di Santa Rosalia.

Le scuole coinvolte, i cui studenti hanno partecipato alla creazione dei gioielli, sono l’IISS Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato di Cefalù, il liceo artistico regionale Renato Guttuso di Bagheria, l’IIS Ragusa e Kiyohara - Parlatore di Palermo, l’IIS Damiani Almeyda - Crispi di Palermo e ancora la scuola di formazione professionale Endofap Don Orione di Palermo.

Inoltre, alla mostra esporranno anche sei ragazze che fanno parte del un progetto formativo «Dafne. Lavoro e impresa artigiana», finanziato dal Fondo sociale europeo Sicilia 2020 e dall’assessorato regionale del Lavoro Lavoro, dedicato all’inserimento di donne, nel settore.