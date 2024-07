Nessuno tocchi Rosalia, flash mob a Palermo contro i femminicidi

Con un fiore in piazza Politeama a Palermo, sabato 13 luglio alle ore 19, per ricordare le donne vittime di femminicidio. «Nessuno tocchi Rosalia» è il flash mob, giunto alla sua XII edizione, che vuole ricordare ogni anno le donne uccise da uomini con i quali avevano una relazione affettiva: padri, fratelli, fidanzati, mariti o ex mariti, compagni o ex compagni. Nel 2023 il 93% delle persone uccise dal partner era una donna. Il dato è contenuto nella relazione che Saverio Gazzelloni, direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione di Istat, ha tenuto lo scorso 23 gennaio di fronte alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.

Quest’anno, come nel 2022, i centri antiviolenza Me.dea di Alessandria e Le Onde di Palermo portano avanti il loro gemellaggio, per unire il nord al sud in un evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con il patrocinio di D.i.Re - Donne in rete contro la violenza, associazione nazionale che unisce 117 Centri antiviolenza e 66 Case rifugio in tutta Italia. Nel corso del flash mob saranno disegnate 120 sagome in piazza Politeama per ricordare i femminicidi del 2023.