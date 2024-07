«Rosalia e il Genio», presentato a Palermo il cortometraggio di Lollo Franco dedicato alla Santuzza

Presentato a villa Pantelleria «Rosalia e il Genio», video proiezione del cortometraggio legato alla storia del Genio di Palermo e della Santuzza, Patrona della città, con la regia di Lollo Franco e Santina Pellitteri Franco, le riprese di Daniele Li Volsi e Salvo Agria.

La direzione artistica dell'iniziativa è affidata a Lollo Franco, affermato e stimato attore, regista, ideatore e direttore artistico di numerosi e prestigiosi festival ed eventi.

L'iniziativa è anche una opportunità per mostrare come riqualificare, valorizzare e rendere fruibile un bene confiscato e restituirlo alla collettività attraverso percorsi ed eventi legati alla cultura, all'arte in tutte le sue espressioni e al sociale.

Il complesso Monumentale Parco Villa Pantelleria, infatti, è un vero e proprio palcoscenico naturale che si distingue non soltanto per il valore storico, artistico e culturale ma anche per le sue valenze estetiche e per la suggestione naturale e paesaggistica.

L’iniziativa è promossa dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana il cui assessore, Francesco Scarpinato, era presente all’inaugurazione della mostra.