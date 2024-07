Presentata la nuova stagione del Teatro Massimo di Palermo: nove opere, quattordici concerti e quattro balletti

La stagione scorsa aveva già tracciato il tema della relazione amore-morte. Quest'anno Eros e Thanatos troveranno nuove declinazioni a partire dall'opera inaugurale Le Grande Macabre di György Ligeti, dove la morte incombe fin dal titolo e il sesso invade una scena; per poi ritornare con l'Otello di Verdi e l'erotismo dell'ultimo bacio a Desdemona; ma anche nel Faust di Gounod, alla ricerca di vita e di amore eterni contrapposti a morte e dannazione; nell' Elisir d'amore di Donizetti con riferimento alla storia di Cristiano Isotta; e in due delle più grandi e scandalose composizioni di inizio Novecento, entrambe legate a un erotismo che si spinge nella morte, come Salome di Strauss e Le Sacre du printemps di Stravinsky.

L'uso di amore e morte per raggiungere il potere sarà quindi al centro di un testo attualissimo come quello del libretto di Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti, proposto in occasione dei cento anni della morte del compositore palermitano; mentre la non morte ma un sonno talmente profondo da essere altrettanto pericoloso si trova nella Sonnambula di Bellini, altro eccelso compositore siciliano; infine, anche negli spettacoli di balletto troviamo una vita congelata in un pupazzo di legno superata dall'amore (Schiaccianoci), un amore che rischia di portare alla distruzione( Anna) e un amore che sopravvive oltre la morte e riesce a salvare l' amato ( Giselle).

«La nuova stagione del teatro Massimo - dice Betta - è concepita come un affresco, un grande specchio per riflettere il nostro tempo attraverso la tradizione dell’opera, della danza e della musica. È una stagione in linea con l'identità e la vocazione internazionale del teatro Massimo. Una stagione in cammino per cercare di interpretare le sfide di un presente sempre più complesso. Si recupera l'identità di Palermo e la musica contemporanea. Tutto vuole riflettere sul senso del presente e sulle contraddizioni dei nostri controtempo».