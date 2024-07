Palermo, al teatro Biondo andrà in scena lo spettacolo Thérèse: si cercano attori. I requisiti

Al teatro Biondo di Palermo, per la stagione teatrale 2024-2025 è previsto lo spettacolo di Stefano Ricci, intitolato Thérèse, ispirato a Thérèse Raquin di Émile Zola, con Donatella Finocchiaro. La produzione cerca attori e ha dato il via ai casting. I provini si terranno a Palermo, al Teatro Biondo, nei giorni dell'8 e 9 novembre e ai candidati viene richiesta la disponibilità improrogabile da gennaio ad aprile, mesi in cui è prevista la programmazione.

I profili

Al teatro Biondo si cercano attori e attrici performer che abbiano un'età scenica compresa tra i 25 e i 40 anni. I candidati che verranno selezionati saranno poi convocati e parteciperanno ad un’audizione basata su un lavoro di improvvisazione. Sarà richiesto inoltre, a scelta personale, un breve brano recitato.

Come partecipare

Chi possiede i requisiti ed intende partecipare ai casting deve inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica [email protected], allegando due foto (una in primo piano e una a figura intera), il curriculum vitae e uno o più link a video di spettacoli e/o showreel. Nell'oggetto occorre specificare la dicitura: Candidatura audizioni spettacolo Thérèse.