Dallo Sperone alla scena rap in Italia: arriva Popo, il nuovo singolo di 3tr3 e La Flèche

Un beat potente e rigido che si sposa con dei versi severi e veri, si tratta del nuovo singolo di 3tr3 ft. La Flèche. I due rapper del collettivo Southside Records segnano la loro prima collaborazione con Popo, in uscita il 28 giugno 2024. Il brano dei due artisti di Palermo fornisce una sorta di cronaca delle condizioni dei quartieri popolari, un racconto che viene fatto in prima persona dato che proprio 3tr3 e La Flèche sono cresciuti in un quartiere della periferia di Palermo, ovvero lo Sperone.

La produzione di Popo è stata firmata da uno dei producer più talentuosi del Sud Italia: Achille G. Il nuovo singolo dei due artisti palermitani fa prendere sempre di più forma a un genere musicale che porta una matrice esclusiva in Sicilia e nel resto della scena rap italiana, sia strettamente emergente sia mainstream. 3tr3 e La Flèche, come il resto dei nomi del roster di Southside Records, stanno generando un movimento che rende autentico il rap fatto in Sicilia, da artisti siciliani. Tutto si ripercuote inevitabilmente sotto l’aspetto del sound e per i contenuti dei vari brani.