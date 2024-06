«Rosalia, la Santuzza palermitana», alla Città dei Ragazzi il laboratorio di Mimmo Cuticchio

«Si tratterà – dice Mimmo Cuticchio – di una esperienza pratica, non pensata per professionisti del teatro, ma aperta a tutti; a chi vuole conoscere da vicino i segreti di un’arte antica sopravvissuta fino a noi, reiventandosi e immergendosi nella contemporaneità. Sarà una esperienza pensata appositamente per la gente comune che ha voglia di fare “amicizia” con i pupi, constatare quanto pesano, come si muovono, come si manovrano i fili, come si allestisce una messa in scena... Insomma, sarà un laboratorio incentrato sulla manovra; gli allievi non dovranno recitare, semmai, strada facendo, valuteremo la possibilità di realizzare dei cori».

Il tema è il quattrocentesimo anniversario del ritrovamento della grotta con le spoglie della Santuzza e la conseguenziale fine della peste che devastò Palermo. «Utilizzerò – dice Cuticchio – una quarantina di pupi appositamente realizzati e, man mano che si sviluppa la storia, definiremo i personaggi anche nei costumi. Lo faremo assieme agli allievi e insieme creeremo la storia. Incontrare persone che vogliono entrare nel mio mondo, sarà anche l’occasione per parlare di narrazione a forma di cunto, della sua tradizione orale tuttora attualissima. E di metterla in scena, cuntando la storia di Rosalia».