Parte la nuova edizione del Sicilia Jazz Festival: 72 concerti, ci sono anche otto artisti internazionali

Un cartellone ricco quello che caratterizza la quarta edizione del Sicilia Jazz Festival che vede protagonisti big del mondo artistico internazionale: da Ron Carter, monumento vivente della storia del jazz, che annuncia la sua tappa «di appena un giorno nella bellissima città di Palermo - ha detto - per suonare al Teatro di Verdura. Con me sul palco ci sarà l'Orchestra Jazz Siciliana», a Philip Lassiter il 27 giugno, Arisa il 29 giugno, Noemi l’1 luglio, Cori Henry il 3 luglio, Veronica Swift il 5 luglio, i Take 6, con ben dieci Grammy Awards chiudono il 7 luglio.

Un totale di 72 concerti di cui 8 con artisti internazionali e Orchestra Jazz Siciliana, 51 al village e 13 in decentramento in giro per la regione, mentre è confermata la presenza attiva dei Conservatori Siciliani, scambi culturali con Polonia, Olanda e Serbia, oltre 400 musicisti coinvolti. Previste prime assolute di produzioni inedite appositamente commissionate, tanti concerti esclusivi con solisti di fama internazionale e le eccellenze dei conservatori siciliani costituite da altre big band e da tanti nostri giovani musicisti.