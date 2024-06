Il maestro Allevi al Palazzo Reale di Palermo emoziona tutti, Galvagno: «Una lezione indimenticabile»

«È un dolore che non si sconfigge ma si trasforma in forza generatrice di bellezza. A Palazzo Reale abbiamo avuto l’onore di ospitare il pianista e compositore Giovanni Allevi che ci ha emozionato con parole dense di sentimento e cultura, insieme alla straordinarietà della sua musica. Una lezione indimenticabile che ci ha offerto con l’umiltà dei grandi e la meraviglia dei geni. Lo ringraziamo per avere voluto condividere con noi le sue fragilità regalandoci la forza di affrontare le nostre». Così il presidente dell’Assemblea regionale e della fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, dopo l’esibizione del compositore Giovanni Allevi, venerdì scorso, nel cortile Maqueda del Palazzo Reale in un’atmosfera suggestiva e carica di emozioni.

Sul palco in un set unico della durata di 50 minuti ha dialogato con il maestro Allevi la giornalista e conduttrice televisiva Hoara Borselli. Ad assistere all’evento gli studenti del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, rapiti dalla magia artistica, musicale e comunicativa di Allevi.