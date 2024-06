Pioggia di premi per l'attrice palermitana Ester Vinci: «Racconto la sessualità nei disabili»

«Quando mi hanno proposto di recitare in questo cortometraggio, con la regia di Daniele Catini, sono stata subito molto propensa, ho avuto subito delle buone sensazioni - dice la Vinci - Si tratta di un tema sociale forte, della sessualità nei disabili, cosa di cui non si parla tantissimo, ancora oggi si pensa che i genitori possano decidere anche quello, nel loro caso. Io ho recitato con ragazzo realmente disabile, un attore bravissimo, c'è stata bella sintonia. Quando il regista mi ha chiamata per questo ruolo, mi sono detto "voglio vincere premi come migliore attrice", era questo il mio obiettivo, e ce l'ho fatta».

Un anno ricco di premi e soddisfazioni, per l'attrice palermitana Ester Vinci, 42 anni. Non solo ruoli da protagonista nelle maggiori fiction di Rai e Mediaset, ma anche un'interpretazione in un cortometraggio, Twist, che parla del sesso nella disabilità, che le ha procurato unanimi applausi da parte di critica e pubblico. Miglior attrice protagonista al festival IIPMF di Ferrara e al Falvaterra Film Festival. Riconoscimenti che hanno premiato la scelta coraggiosa di Ester, che si è buttata a capofitto in questo progetto.

Una realtà diversa, quella dei cortometraggi, rispetto alle produzioni alle quali Ester è abituata: «In Twist ho fatto anche la costumista, con i miei abiti e i miei costumi. Ci sono più e tante responsabilità - dice Ester - ma mi sono calata in tutto questo con grande passione. Perchè alla fine noi attori non selezioniamo i progetti per soldi, ma per amore. Il nostro lavoro è col cuore, l'obiettivo non è quello di diventare ricchi. Se ad un progetto ci credo, dò tutta me stessa».

Ester adesso sarà protagonista in autunno della serie tv I fratelli Corsaro, che sarà trasmessa su Mediaset, e poi sarà nel cast di Che Dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, sua compagna di avventure anche in "Viola come il mare 2", una serie che è rimasta nel cuore di Ester. «Sono felice di recitare in fiction dove si parla e si racconta della mia Sicilia senza che si parli di mafia e senza stereotipi. Da siciliana è un vero orgoglio».